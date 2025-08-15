علماء روس يبتكرون مادة للحماية من الكهرباء الساكنة

ابتكر علماء جامعة نوفوسيبيرسك التقنية الروسية، مادة مركبة واعدة مصنوعة من ألياف الكربون النانوية، ويمكن استخدام الطلاء المصنوع منها للحماية من الكهرباء الساكنة في مختلف الصناعات.

وقال البروفيسور ألكسندر بانوف من قسم الكيمياء والتكنولوجيا الكيميائية في الجامعة، إنهم استخدموا التنشيط الميكانيكي، حيث قاموا بطحن المادة خلال وقت قصير جدا “أقل من عشر دقائق” في مطحنة عالية الطاقة، كما أصبحت جزيئات المادة أصغر، ومن خلال التحكم في حجم هذه الجزيئات، أصبح بالإمكان أولا توفير إضافات الكربون، وثانيا التحكم في الموصلية الكهربائية.

واستخدم الباحثون هذه الجزيئات كحشو لمركبات الإيبوكسي ، فيما سمحت عملية الطحن بالحصول على أعلى قيم للموصلية الكهربائية ونفاذية المواد المركبة. ويمكن استخدام المادة الناتجة في الطلاءات المضادة للكهرباء الساكنة في الصناعات التي تتطلب إجراءات سلامة خاصة، مثل الصناعات الكيميائية والنفط والغاز والتعدين وعلم المعادن، وكذلك في المستودعات التي تُخزن فيها مواد متفجرة أو معدات حساسة للكهرباء الساكنة، بالإضافة إلى ذلك، تُستخدم مركبات الإيبوكسي للحماية من التشويش الكهرومغناطيسي ومراقبة حالة الهياكل.

واكتشف الباحثون أنه أثناء عملية الطحن، تقصر ألياف الكربون النانوية بطرق مختلفة، وتزداد الموصلية الكهربائية للمركبات مع زيادة وقت الطحن حتى 7.5 دقيقة، ثم تبدأ بالانخفاض بعد ذلك.

ووفقا للبروفيسور بانوف، ستسمح نتائج الدراسة بالحصول على مركبات ذات خصائص محسنة مع كمية أقل من الحشو، ما قد يكون مفيدا جدا للتطبيقات المستقبلية. كما يحسن طحن ألياف الكربون النانوية عالية الطاقة الخصائص الحرارية لمركبات الإيبوكسي، مما يجعلها أكثر مقاومة للأكسدة.