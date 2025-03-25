15 مليون شخص في خطر.. بيانات الحمض النووي عرضة للبيع

حذّر خبراء مستخدمي شركة "23andMe" المتخصصة في اختبارات الحمض النووي من تعرّض بياناتهم الشخصية للخطر، بعد إعلان الشركة إفلاسها وبدء إجراءات بيع أصولها، والتي قد تشمل المعلومات الجينية لملايين العملاء.

ما حدث؟

أعلنت "23andMe" يوم 23 مارس الحالي إفلاسها بموجب "الفصل 11" الأمريكي، الذي يسمح بإعادة الهيكلة أو بيع الأصول لسداد الديون.

الخطر الأكبر: قد يشمل البيع البيانات الجينية لحوالي 15 مليون عميل سجلوا عبر سنوات، ما يعرّض خصوصيتهم لخطر الاستغلال من قبل المشتري الجديد.

تحذيرات عاجلة

دعا المدعي العام لولاية كاليفورنيا روب بونتا المستخدمين إلى حذف بياناتهم فورًا، خاصة مع تدهور الوضع المالي للشركة.

أكد أن للمستخدمين الحق في طلب تدمير عينات الحمض النووي المخزنة لدى الشركة.

كيف تحذف بياناتك؟

ادخل إلى حسابك على موقع "23andMe".

انتقل إلى "الإعدادات" → "بيانات 23andMe" → "حذف البيانات".

سيصلك تأكيد عبر البريد الإلكتروني.

لإزالة العينة البيولوجية: اختر "التفضيلات" واطلب إتلافها.

أوقف الموافقة على استخدام بياناتك في الأبحاث من قسم "موافقات البحث".

خلفية الأزمة

في 2023، تعرضت الشركة لاختراق كشف بيانات 7 ملايين مستخدم، ما تسبب بدعاوى قضائية كبّدتها خسائر فادحة.

يُخشى الآن أن يصبح التاريخ الجيني للمستخدمين سلعة تباع لأطراف ثالثة دون ضمانات حماية كافية.

ينصح الخبراء المستخدمين باتخاذ إجراءات سريعة لتجنب أي انتهاك محتمل لخصوصيتهم في حال اكتمال بيع الشركة.

وقالت شركة 23andMe للاختبارات الجينية يوم الأحد إنها تقدمت بطلب للحماية من الإفلاس بموجب الفصل الحادي عشر من القانون الأمريكي من أجل تسهيل بيعها، بعد سنوات من النضال من أجل إيجاد نموذج أعمال مستدام.

في بيانٍ أعلنت فيه الشركة إفلاسها، أعلنت أن رئيستها التنفيذية، آن وجسيكي، استقالت فورًا. وستبقى عضوًا في مجلس إدارة الشركة.

وقال مارك جينسن، رئيس وعضو اللجنة الخاصة بمجلس الإدارة، في البيان: "بعد تقييم شامل للبدائل الاستراتيجية، قررنا أن عملية البيع التي تشرف عليها المحكمة هي أفضل طريق للمضي قدمًا لتعظيم قيمة العمل".

وفي أواخر العام الماضي، قالت الشركة إنها ستخفض نحو 40% من قوتها العاملة - حوالي 200 موظف - وستتوقف عن تطوير جميع علاجاتها كجزء من برنامج إعادة الهيكلة، وفقًا لرويترز.

في سبتمبر، استقال جميع المديرين المستقلين السبعة للشركة بشكل جماعي، مشيرين إلى إحباطهم من "الاتجاه الاستراتيجي" للرئيس التنفيذي وجهوده لتحويل 23andMe إلى شركة خاصة.