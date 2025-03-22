تيشيرت ذكي لمراقبة صحة المرضى بعد جراحة السرطان

كشفت دراسة حديثة عرضت نتائجها في مؤتمر الجمعية الأوروبية لجراحة المسالك البولية بمدريد، عن تيشيرت ذكي لمراقبة المؤشرات الحيوية للمرضى بعد جراحة المسالك البولية لعلاج السرطان.

وبحسب الدراسة، فإنه يتم ارتداء هذا الجهاز تحت الملابس لمدة أسبوعين تقريباً، خلال فترات محددة تمتد لثلاث ساعات يومياً، مما منح المرضى شعوراً أكبر بالأمان.

ووفقاً للدراسة التجريبية التي شملت 70 شخصاً، فإن القميص خفيف الوزن مزود بأجهزة استشعار لمراقبة تخطيط القلب الكهربائي، ومعدل التنفس، ونبض القلب، ودرجة حرارة الجسم، وغيرها من المؤشرات الحيوية.

وتعمل هذه التقنية القابلة للارتداء على إرسال البيانات إلى تطبيق وبرنامج إلكتروني لمتابعة الحالة الصحية.