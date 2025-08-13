أكثر من مجرد ظاهرة غريبة".. "لماذا تتجعد الأصابع في الماء؟

أرجع علماء سبب ظهور تجاعيد على الأصابع عند التعرض المطول للماء بتفاعل الجهاز العصبي ولا يرتبط ذلك بتورم الجلد..

ووفق مجلة Popular Science فقد أشار الدكتور دانيلو ديل كامبو، أخصائي الأمراض الجلدية، إلى أن البنية الفريدة للجلد في راحتي اليدين وباطن القدمين تلعب دوراً رئيسياً في هذه العملية، حيث تسمى هذه المناطق من الجلد بـ"الجلد العاري" ، وهو مصطلح مشتق من الكلمة اللاتينية (glaber). ويُعتبر السطح الخالي من الشعر جزءاً مهماً من الجهاز الحسي، إذ يحتوي الجلد نفسه على مستقبلات تحوّل الإشارات الخارجية إلى نبضات كهربائية يستقبلها الدماغ وفق صحيفة "إزفيستيا".

وبحسب الدراسة، تتشكل التجاعيد نتيجة تضييق الأوعية الدموية الناجم عن نشاط الجهاز العصبي الودي.

وأجرى العالم نيك ديفيس من جامعة مانشستر في عام 2021 تجربة لدراسة تأثير تجاعيد الأصابع على القدرة في الإمساك بالأشياء تحت الماء، واتضح له أن الأشخاص ذوي الأصابع المتجعدة كانوا قادرين على الإمساك بالأشياء المبللة بسهولة أكبر من غير المتجعدة.

وربما يشير هذا الاكتشاف إلى ميزة تطورية محتملة لأسلافنا، تتمثل في القدرة على الإمساك بالأسماك أو السباحة عبر الأنهار بشكل أفضل دون التعرض لخطر الانزلاق.

وبحسب الدراسة، فإن تجاعيد الأصابع ليست مجرد ظاهرة عرضية، بل هي نتيجة تكيف مفيد ليس فقط في الحياة اليومية، بل أيضا تُستخدم كمؤشر في تشخيص الحالة الصحية.