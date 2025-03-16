ليس الديزل وحده.. خطر جديد يتربص بك خلف عجلة القيادة

يُعد تلوث الهواء مسؤولًا عن حوالي سبعة ملايين حالة وفاة مبكرة سنويًا على مستوى العالم. وعندما يتعلق الأمر بتلوث الهواء في المناطق الحضرية، غالبًا ما يلقى اللوم على انبعاثات عوادم الديزل، وهو ما تدعمه الأبحاث السابقة، غير أن أحدث الدراسات تكشف أن غبار فرامل السيارات قد يكون أكثر ضررًا على الرئتين مقارنة بعوادم الديزل.

يُعتبر الغبار الناتج عن تآكل الطرق والإطارات والفرامل، والمعروف باسم "الانبعاثات غير العادمة"، الآن النوع الرئيسي من انبعاثات النقل البري في العديد من الدول الأوروبية، متجاوزًا انبعاثات العادم. ومن بين هذه الانبعاثات، يُعد غبار الفرامل المساهم الأكبر، إلا أنه لا يزال غير خاضع للتنظيم، ولا تُعرف الكثير عن آثاره الصحية مقارنة بعوادم الديزل.

في إطار البحث، تم تعريض خلايا رئوية مزروعة في المختبر لغبار الفرامل وعوادم الديزل. وأظهرت النتائج أن غبار الفرامل كان أكثر ضررًا على الخلايا وفقًا لعدة مقاييس مرتبطة بأمراض الرئة مثل السرطان والربو. ومن المثير للاهتمام أن إزالة النحاس من غبار الفرامل قلل من هذه الآثار الضارة.

على الرغم من ذلك، لا تزال لوائح المركبات في المملكة المتحدة تركز فقط على انبعاثات العادم. وتشير نتائج الدراسة إلى ضرورة تنظيم الانبعاثات غير العادمة أيضًا. وقد تكون إعادة تصميم وسادات الفرامل إحدى الطرق لتقليل الآثار الصحية السلبية لهذه الانبعاثات.

في السابق، كانت وسادات الفرامل تحتوي على ألياف الأسبستوس لتحمل الحرارة العالية، ولكن تم حظر استخدامها في المملكة المتحدة عام 1999 بسبب ارتباطها بأمراض الرئة. ومنذ ذلك الحين، تم تطوير وسادات فرامل عضوية خالية من الأسبستوس (NAO)، والتي تُستخدم على نطاق واسع اليوم.

ومع ذلك، أظهرت الدراسة أن غبار وسادات NAO كان الأكثر سمية لخلايا الرئة مقارنة بغبار أنواع الوسادات الأخرى وحتى عوادم الديزل. وارتبطت هذه الآثار بأمراض مثل سرطان الرئة، وتليف الرئة، والربو، ومرض الانسداد الرئوي المزمن.

أظهرت الأبحاث السابقة أن المعادن الموجودة في جزيئات تلوث الهواء قد تكون سامة. ووجدت الدراسة الحالية أن غبار الفرامل من وسادات NAO يحتوي على نسبة عالية من النحاس، والذي يتسرب إلى خلايا الرئة مسببًا آثارًا ضارة. وعند معالجة الغبار بمادة كيميائية لتحييد النحاس، انخفضت سميته، مما يشير إلى دور النحاس في هذه الآثار الضارة.

يأتي حوالي نصف النحاس الموجود في الهواء من تآكل الفرامل والإطارات، وارتبطت الدراسات السابقة بين التعرض لتركيزات عالية من النحاس وضعف وظائف الرئة وزيادة خطر الوفاة.

السيارات الكهربائية ليست الحل الكامل

بينما يُقلل التحول إلى السيارات الكهربائية من انبعاثات العادم، إلا أنه لا يمنع انبعاثات غبار الطرق والإطارات والفرامل. بل إن الدراسات تشير إلى أن السيارات الكهربائية، بسبب وزنها الثقيل، قد تنتج كمية أكبر من الغبار غير الناتج عن العادم مقارنة بسيارات البنزين أو الديزل.

وبالرغم من أن بعض السيارات الكهربائية تستخدم أنظمة كبح متجددة تقلل من الاعتماد على الفرامل التقليدية، إلا أنها لا تزال مجهزة بأنظمة كبح احتكاكية تُنتج غبار الفرامل.

ومن المتوقع أن تفرض معايير الانبعاثات الأوروبية 7، التي سيتم تطبيقها في نوفمبر 2026، قيودًا على انبعاثات غبار الفرامل، مما قد يُحفز تطوير مواد فرامل جديدة أو تقنيات لاحتجاز الغبار. كما قد تشجع هذه المعايير على تصميم طرق أكثر أمانًا وتقليل أنماط القيادة العنيفة التي تزيد من انبعاثات غبار الفرامل.

قد تؤدي التعديلات في تركيبة وسادات الفرامل إلى تقليل الانبعاثات الكلية أو استبعاد المكونات السامة، كما حدث مع الأسبستوس سابقًا. وفي الولايات المتحدة، تم بالفعل تقليل محتوى النحاس في وسادات الفرامل في بعض الولايات مثل كاليفورنيا وواشنطن، وذلك لحماية المجاري المائية من التلوث بالنحاس.

تشكل الانبعاثات غير العادمة حوالي 60% من جزيئات التلوث الناتجة عن المركبات في المملكة المتحدة، ولا يوجد مستوى آمن للتعرض لأي ملوث هوائي. ومع التحول نحو السيارات الكهربائية، يجب أن يتعامل العلم والتنظيم مع هذه الانبعاثات بنفس الجدية المطبقة على انبعاثات العادم.