المشروبات الغازية قد تسبب سرطان الفم

كشف موقع «جاما نيتوورك» عن دراسة حديثة تشير إلى أن تناول عبوة واحدة فقط من المشروبات الغازية المحلاة بالسكر يومياً قد يزيد خطر الإصابة بسرطان الفم 5 أضعاف.

وبحسب الدراسة، فقد توصل العلماء إلى هذه النتيجة بعد فحص بيانات أكثر من 160 ألف امرأة، أن من يستهلكن المشروبات «المحلاة بالسكر» بكثرة أكثر عرضة للإصابة بالمرض ممّن يشربن أقل من علبة واحدة شهرياً.

وحول كيفية تأثير هذه المشروبات على الإصابة بسرطان الفم، قال العلماء إن الآلية لا تزال غير واضحة، وهي مسألة تحتاج إلى مزيد من البحث.

وتابع العلماء أن هذه المشروبات، إلى جانب محتوياتها من السكريات، قد تعطّل البكتيريا النافعة في الفم، مما قد يسبب التهابا وتغيرات في خلايا قد تصبح سرطانية.