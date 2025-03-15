علاقة غير متوقعة للنظام الغذائي بسرطان الرئة

في حين أن تأثير النظام الغذائي في أنواع السرطان مثل سرطان الكبد والبنكرياس معروف جيداً، تشير دراسة جديدة أجرتها جامعة فلوريدا للصحة، إلى أنه قد يلعب دوراً أيضاً في سرطان الرئة، وهي صلة نادراً ما نُوقشت من قبل.

ووجد الباحثون أن الجليكوجين، وهو جزيء تخزين السكر، يتراكم في خلايا سرطان الرئة، ما يُغذي نمو الورم.

وفي الاختبارات المعملية، أدى اتباع نظام غذائي غربي غني بالدهون والفركتوز، إلى زيادة مستويات الجليكوجين، ما يُسرع نمو أورام الرئة، ومن ناحية أخرى، أدى خفض مستويات الجليكوجين إلى تقليل نمو الورم.

كما أكّدت الدراسة أنَّ الأدوية الحالية التي تستهدف الجليكوجين، والتي طُوّرت في الأصل لعلاج اضطراب عصبي نادر للغاية، قد تُقدّم خيارات علاجية جديدة لسرطان الرئة.