طلاب التصميم يسهمون في علم الأعصاب

يحضر عدد من طلاب التصميم والفنون التشكيلية عمليات جراحة في المخ في مستشفى بمدينة رانس في شمال شرق فرنسا، ويندرج وجود هؤلاء بأقلامهم وسط عالم المباضع الجراحية ضمن بحث طبي فرنسي ألماني.

ويتمثل الهدف في إنتاج رسوم تفاعلية يدوية تستكمل تمثيلات الدماغ غير المكتملة التي توفرها أجهزة التصوير الطبي.

ويتولى بعض الطلاب رسم العملية الجراحية، وغرفة العمليات، والأدوات الطبية، فيما تتمثل مهمة آخرين بالتقاط صور فوتوغرافية أو تصوير لقطات فيديو.

وتمثل هذه التجربة استعادة لأسلوب قديم، قبل الجراحة الحديثة القائمة على تقنيات مثل الأشعة السينية والتصوير الرقمي، حيث «كان يوجد دائماً منذ العصور القديمة فنانون تشريحيون يذهبون لرؤية الدماغ ووصفه».