الموسيقى تخفف اكتئاب المصابين بالخرف

كشفت دراسة حديثة أن العلاج بالموسيقى قد يساعد الأشخاص المصابين بالخرف، وخاصة من خلال تقليل أعراض الاكتئاب. وقام باحثون من هولندا بتحليل بيانات من 30 دراسة شملت 1720 شخصاً، واكتشفوا أن العلاج بالموسيقى يساعد على الأرجح في تقليل الاكتئاب، وقد يحسن السلوك العام؛ وبالمقارنة مع العلاجات الأخرى، هناك بعض الأدلة على أن العلاج بالموسيقى قد يحسن السلوك الاجتماعي ويقلل من القلق.

ويذكر أن المعالجة بالموسيقى هي أحد أشكال العلاج بالفنون التعبيرية التي تستخدم الموسيقى للتحسين من والحفاظ على الصحة الجسدية والنفسية، بالإضافة لتحسين الصحة الاجتماعية للأفراد، ويتضمن هذا نطاقاً واسعاً من النشاطات مثل الاستماع إلى الموسيقى والغناء والعزف على آلة موسيقية. يتم تطبيق هذا النوع من العلاج من قِبل أخصائيين نفسيين مدَرَبين.