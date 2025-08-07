تستفيق من الغيبوبة قبل لحظات من التبرع بأعضائها

كادت تُنتزع أعضاء امرأة أمريكية وهي على قيد الحياة، إثر تعرضها لغيبوبة، حيث أفاقت منها قبل لحظات من حدوث ذلك. ودانيلّا جاليغوس، دخلت في غيبوبة بعد تعرضها لأزمة صحية لم يُكشف عن تفاصيلها، واعتبر الأطباء في مستشفى «بريسبتيريان» بولاية نيو مكسيكو أنها لن تستعيد وعيها مجدداً.

وبعدما فَقَدَت عائلتها الأمل في تعافيها، وافقت على التبرع بأعضائها بالتنسيق مع مؤسسة «نيو مكسيكو لخدمات التبرع»، وتم تجهيز الترتيبات اللازمة للعملية، حسب ما ذكرت مواقع إخبارية.

لكن في غرفة ما قبل الجراحة، وبينما كانت الاستعدادات قائمة لبدء عملية استئصال الأعضاء، تحركت دانيلّا جاليغوس استجابة للّمس، ورفّت بجفنها بناءً على طلب أحد الأطباء، وعلى الرغم من ذلك، أصرّ منسق التبرع الموجود في الغرفة على المضي قدماً، مطالباً بإعطائها المورفين وبدء العملية، وفقاً لما نقلته صحيفة «ديلي ميل».

ورفض الفريق الطبي المضي في العملية، وتم إيقافها فوراً، ليُكتشف لاحقاً أن دانيلّا جاليغوس ما زالت على قيد الحياة، وبالفعل، استعادت وعيها لاحقاً بشكل كامل.

وصرحت قائلة: «أشعر أنني محظوظة جداً... لكنّ فكرة أنني كنت قاب قوسين أو أدنى من الموت دون أن أكون ميتة فعلاً، تعد أمراً مرعباً».