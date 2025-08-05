الجراحون أكثر عرضة للوفاة بالسرطان

اكتشف باحثون في جامعة هارفارد في مدينة كامبريدج في ولاية ماساتشوستس في الولايات المتحدة الأمريكية، أن معدل الوفيات بالسرطان لدى الجراحين الأمريكيين يفوق ضعفي معدل وفيات الأطباء غير الجراحين، ويزيد بنحو 20% عن معظم غير الأطباء.

وتلقي هذه المعدلات المرتفعة بشكل مفاجئ الضوء على الأخطار المرتبطة بالعمل، حسب ما ذكرت وكالات ومواقع إخبارية.

وكان معدل الوفيات بالسرطان لدى الجراحين هو الأعلى، بـ193.2 لكل 100 ألف مقارنة مع 87.5 لدى الأطباء غير الجراحين، وهو ما يعادل معدل وفيات شهري بـ 2.21. والسرطان هو الفئة الوحيدة التي أظهر فيها الجراحون معدل وفاة أعلى من جميع العاملين الآخرين.