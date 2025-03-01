باحثون صينيون يطورون جهازا لفصل البلازما عن الدم بدون طاقة

طور باحثون صينيون جهازا غير موصل بالطاقة لفصل البلازما عن الدم الكامل بكفاءة فصل تبلغ 99%، ما يظهر آفاقا واسعة للتطبيق في فحوصات نقاط الرعاية الصحية والطوارئ الطبية.

ويعد فصل البلازما عن طريق عمليات الطرد المركزي بمثابة معيار ذهبي في فحوصات الدم التشخيصية، ومع ذلك، فعند الحاجة لفصل سريع وفعال لكميات صغيرة من البلازما، مثل فحوصات نقاط الرعاية الصحية أو أبحاث نماذج الحيوانات الصغيرة، فإن أجهزة الطرد المركزي التقليدية غالبا ما تكون غير كافية، كما يصعب استخدام هذه الأجهزة في الخارج أو في الحالات الطارئة.

وجاء في دراسة نشرت مؤخرا في مجلة "مايكروسيستمز آند نانوإنجنيرينغ"، أن باحثين من معاهد "شنتشن" للتكنولوجيا المتقدمة التابعة للأكاديمية الصينية للعلوم ابتكروا جهازا فعالا وغير موصل بالطاقة لفصل الدم الكامل يعتمد على مبدأ المغناطيسية السلبية؛ إذ تولد الجزيئات الديامغناطيسية والوسط البارامغناطيسي، تحت تأثير مجال مغناطيسي خارجي، قوة مغناطيسية سلبية بسبب القابلية المغناطيسة المختلفة، ما يدفع الجزيئات أو الخلايا الديامغناطيسية إلى الحد الأدنى من المجال المغناطيسي غير الموحد.

وباستخدام المصفوفات المغناطيسية والسائل المغناطيسي المتوافق حيويا، يمكن للجهاز الجديد تعديل ضبط حجم المعالجة لكل دورة من 100 ميكرولتر إلى 3 ملليلترات، ويمكنه فصل 3 ملليلترات من الدم الكامل بسرعة في دقيقة واحدة وبكفاءة فصل تصل إلى 99.9%.

وأجرى الباحثون عمليات فصل الدم الكامل للفئران والبشر، بالإضافة إلى اختبارات الكشف عن المؤشرات الحيوية للبلازما اللاحقة للتحقق من صحة أداء الفصل للجهاز وإمكانية تطبيقه على نطاق واسع.