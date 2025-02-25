روسيا.. اكتشاف مركب كيميائي لصنع دواء مضاد للأورام

اكتشف علماء جامعة نوفوسيبيرسك للكيمياء العضوية، التابع لفرع أكاديمية العلوم الروسية في سيبيريا، مركبا كيميائيا لعلاج السرطان.

وذكر موقع روسيا اليوم، أن الاختبارات التي أجراها الباحثون، أثبتت النشاط العالي المضاد للسرطان لهذا المركب الكيميائي، لذلك يمكن أن يصبح الأساس في ابتكار دواء جديد مضاد للأورام.

وذكر بيان المكتب الإعلامي لجامعة نوفوسيبيرسك، أن الباحثين أثبتوا وجود نشاط مرتفع مضاد للسرطان لمركب كيميائي يحتوي على ببتيدات مضادة للميكروبات الكاتيونية "AMP"، التي تسمى أيضا ببتيدات الدفاع المضيف.

وأشار مصدر في الجامعة إلى أن العمل استغرق عدة سنوات، وتمكن العلماء من إثبات النشاط العالي لهذه المركبات على مزارع الخلايا السرطانية، بالإضافة إلى ذلك، أصبح من الممكن دراسة آليات تأثيره على المستوى الجزيئي - وهذا شرط أساسي لتسجيل أي دواء جديد مضاد للسرطان على المستوى العالمي.