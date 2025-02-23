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الصحّة

علاج جيني يعيد البصر لـ 4 أطفال

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البيان

دبي

تمكن 4 أطفال، ولدوا بضعف بصري شديد، من استعادة الرؤية بفضل علاج جيني، طوره معهد طب العيون بجامعة لندن. ويعاني الأطفال من حالة وراثية تؤثر على جين AIPL1، وهو اضطراب يسبب خللاً بالشبكية. ويعتمد العلاج على نقل نسخة سليمة من الجين المعيب إلى خلايا الشبكية باستخدام فيروس غير ضار.