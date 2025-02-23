احذر من هذه العلامات.. تعرّف على أنواع وأعراض سرطان الجلد

سرطان الجلد هو أكثر أنواع السرطان شيوعًا، حيث يُقدَّر أن واحدًا من كل خمسة أمريكيين سيصاب به في مرحلة ما من حياتهم، وفقًا للأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية.

وتتنوع أشكال سرطان الجلد، حيث تقول الدكتورة إليزابيث بيري، الأستاذة المساعدة في الأمراض الجلدية بجامعة أوريجون للصحة والعلوم: "الأنواع الرئيسية التي نركز عليها هي سرطان الخلايا القاعدية، وسرطان الخلايا الحرشفية، والورم الميلانيني".

على الرغم من أن تشخيص سرطان الجلد قد يكون مقلقًا، إلا أن معظم الحالات قابلة للعلاج إذا تم اكتشافها مبكرًا. لذلك، من الضروري معرفة العلامات الأولى للمرض.

ما هي أسباب سرطان الجلد؟

التعرض للأشعة فوق البنفسجية هو السبب الرئيسي لسرطان الجلد في الولايات المتحدة.

يوضح الدكتور أليس تشو، الأستاذ المساعد لعلم الأورام في جامعة واشنطن في سانت لويس، أن الجلد هو أكبر عضو في الجسم، وبالتالي فهو الأكثر عرضة لتأثيرات الأشعة فوق البنفسجية الصادرة من الشمس.

الأشخاص ذوو البشرة الفاتحة أكثر عرضة للإصابة بسرطان الجلد مقارنة بذوي البشرة الداكنة. ومع ذلك، يشير تشو إلى أن الاعتقاد الخاطئ بأن أصحاب البشرة الداكنة لا يصابون بسرطان الجلد غير صحيح على الإطلاق.

ويضيف الدكتور بول نجيم، أستاذ ورئيس قسم الأمراض الجلدية في كلية الطب بجامعة واشنطن، أن هناك عوامل خطر أخرى للإصابة بسرطان الجلد، مثل التاريخ العائلي للمرض، واستخدام أسرة التسمير، والالتهاب المزمن، وضعف الجهاز المناعي. كما يشير إلى وجود أشكال نادرة من سرطان الجلد، مثل سرطان خلايا ميركل وساركوما كابوزي، والتي ترتبط بشكل رئيسي بالفيروسات.

كيف يبدو سرطان الجلد؟

تختلف أشكال سرطانات الجلد، ولكن هناك علامات رئيسية يمكن أن تساعد في تمييز الأنواع الثلاثة الأكثر شيوعًا:

سرطان الخلايا القاعدية (BCC): وهو النوع الأكثر شيوعًا، حيث يشكل 80% من تشخيصات سرطان الجلد في الولايات المتحدة. يظهر عادةً كنتوء شفاف بلون الجلد مع لمعان خفيف، أو كبقعة وردية تنزف بسهولة. غالبًا ما يظهر في المناطق المعرضة للشمس مثل الذراعين والرأس والرقبة. وهو ليس عدوانيًا بشكل كبير وعادةً ما يكون قابلاً للعلاج.

سرطان الخلايا الحرشفية (SCC): ثاني أكثر أنواع سرطان الجلد شيوعًا، ويظهر كنتوء أحمر صلب مع قشرة في المنتصف، أو كجرح لا يلتئم. يتميز بملمس متقشر وحواف خشنة.

الورم الميلانيني: على الرغم من أنه يشكل 1% فقط من سرطانات الجلد، إلا أنه الأكثر فتكًا. يمكن أن يظهر كشامة غير طبيعية تتغير في الحجم أو اللون أو الشكل. يمكن التعرف على العلامات المبكرة باستخدام قاعدة "ABCDE"، والتي تشمل عدم التماثل، الحدود غير المنتظمة، التغير في اللون، القطر الكبير، والتطور السريع.

هل يمكن أن يظهر سرطان الجلد في مناطق غير معرضة للشمس؟

نعم، يمكن أن يظهر سرطان الجلد في مناطق لا تتعرض لأشعة الشمس. على سبيل المثال، الورم الميلانيني الطرفي ينمو على راحتي اليدين وباطن القدمين، وهو أكثر شيوعًا لدى أصحاب البشرة الداكنة. كما يمكن أن يظهر في المناطق المخاطية مثل الفم والعينين.

نصائح للوقاية من سرطان الجلد

تبدأ الوقاية باستخدام واقي الشمس يوميًا، بغض النظر عن الموسم. ينصح الدكتور نجيم باختيار واقي شمسي واسع الطيف بعامل حماية لا يقل عن 30، وإعادة تطبيقه كل ساعتين. بالإضافة إلى ذلك، يُنصح بارتداء ملابس واقية وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال أوقات الذروة.

سرطان الجلد قابل للعلاج إذا تم اكتشافه مبكرًا، لذا من المهم مراقبة أي تغيرات في الجلد واستشارة طبيب الأمراض الجلدية عند ملاحظة أي شيء غير طبيعي. الوقاية والاكتشاف المبكر هما المفتاح لتجنب المضاعفات الخطيرة.