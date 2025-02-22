فراشات تساعد على تشخيص السرطان

اكتشف فريق من الباحثين في جامعة كاليفورنيا، سان دييغو، تقنية جديدة قد تحدث نقلة نوعية في تشخيص السرطان، مستوحاة من الهياكل المجهرية في أجنحة فراشة «مورفو»، وفق «أدفانسيد ماتيريالز».

وأوضح الباحثون أن التليف – تراكم الأنسجة الليفية – يعد مؤشراً أساسياً لتطور العديد من الأمراض، بما في ذلك السرطان وأمراض القلب والاضطرابات العصبية التنكسية. وفي علم الأورام، يساعد قياس مدى التليف في تحديد ما إذا كان الورم في مرحلة مبكرة أو متقدمة.

ووجد الباحثون أن وضع عينة خزعة فوق جناح فراشة «مورفو» ومشاهدتها تحت مجهر ضوئي قياسي، يمكن أن يوفر معلومات دقيقة عن بنية الورم دون الحاجة إلى أصباغ أو معدات تصوير متطورة.