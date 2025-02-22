مستخلص من الزنجبيل يعالج التهاب الأمعاء

اكتشف فريق دولي، بقيادة باحثين من جامعة تورنتو، مركباً طبيعياً في الزنجبيل يتميز بقدرته على الارتباط الانتقائي بمستقبل نووي متورط في مرض التهاب الأمعاء وتنظيم نشاطه، وفق «ميديكال إكسبريس».

وأثناء دراسة المركبات الكيميائية في الزنجبيل، لاحظ الباحثون تفاعلاً قوياً بين مركب اسمه «فورانودينون» ومستقبل «بريجنان إكس»، وهو بروتين يلعب دوراً رئيسياً في تنظيم الالتهاب.

وأظهرت التجارب أن فورانودينون يساعد في تقليل التهاب القولون من خلال تنشيط «بريجنان إكس»، ما يعزز قدرته على تثبيط إنتاج السيتوكينات المسببة للالتهاب.

وعلى الرغم من معرفة العلماء بالمركب منذ عقود، فإن وظائفه البيولوجية لم تحدد بدقة إلا الآن.