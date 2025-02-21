دراسة جديدة: تناول هذه البذور يفعل العجائب لصحتك

في عالم الأطعمة التي تُوصف بأنها "معجزة صحية"، تبرز بذور الشيا كواحدة من الأطعمة القليلة التي تستحق هذا الوصف، على عكس بعض المنتجات التي يتم الترويج لها بشكل مبالغ فيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تتمتع بذور الشيا بفوائد صحية مثبتة. هذه البذور الصغيرة يمكن أن تكون إضافة قوية لنظامك الغذائي، حيث تقدم مجموعة من الفوائد الصحية.

ما هي فوائد بذور الشيا؟

تقول ماريسا مور، أخصائية التغذية وخبيرة الطبخ من أتلانتا: "بذور الشيا غنية بالألياف وأحماض أوميجا 3 والبروتين، ما يدعم صحة القلب والهضم ويساعد على الشعور بالشبع".

وتضيف لورا إيو، أخصائية التغذية من نيويورك، أن بذور الشيا تحتوي أيضًا على معادن مهمة مثل الكالسيوم والفوسفور والمغنيسيوم والبوتاسيوم.

الفوائد الصحية المدعومة بالأبحاث

أظهرت دراسة حديثة أن بذور الشيا يمكن أن تساعد في خفض ضغط الدم والكوليسترول، وتقليل الوزن، والوقاية من أمراض مثل السكري وأمراض القلب. كما أشار باحثون صينيون إلى أن بذور الشيا تحتوي على مركبات حيوية مثل الزيوت والبروتينات، والتي يمكن أن تقلل الالتهاب وتنظم مستويات الجلوكوز والأحماض الدهنية في الجسم، بالإضافة إلى ذلك، تحتوي بذور الشيا على مضادات الأكسدة والبوليفينول، التي قد تكون مفيدة في الوقاية من بعض أنواع السرطان مثل سرطان الثدي والقولون.

كيف يمكن إضافة بذور الشيا إلى نظامك الغذائي؟

يمكن تناول بذور الشيا يوميًا، حيث توصي أخصائية التغذية أنيتا ميرشانداني بتناول ملعقة كبيرة يوميًا، ومع ذلك، يجب الحذر من الإفراط في تناولها، حيث يمكن أن تسبب الغازات والانتفاخ، خاصة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي مثل القولون العصبي.

طرق مبتكرة لاستخدام بذور الشيا

يمكن إضافة بذور الشيا إلى العصائر أو دقيق الشوفان، أو حتى نقعها في الحليب أو الماء لتحضير بودنغ الشيا، كما يمكن رشها على الزبادي أو السلطات لإضافة قرمشة لذيذة. ويُنصح بتجنب إضافة كميات كبيرة من السكر أو الزبدة إلى أطباق الشيا للحفاظ على فوائدها الصحية.

من يجب أن يتجنب بذور الشيا؟

على الرغم من فوائدها العديدة، يجب على الأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه بذور الشيا أو السمسم تجنبها. كما ينبغي الحذر عند تقديمها للأطفال أو الأشخاص الذين يعانون من صعوبات في البلع، حيث يمكن أن تشكل خطرًا للاختناق.

باختصار، بذور الشيا هي إضافة صحية ومتعددة الاستخدامات لنظامك الغذائي، ولكن كما هو الحال مع أي طعام، الاعتدال هو المفتاح.