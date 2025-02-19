أداة ذكية تحدد الأنماط المخفية في نشاط الدماغ

طور الباحثون أداة تعلم آلي جديدة، تحدد الأنماط المخفية في نشاط الدماغ، بين الأفراد المختلفين، الذين يؤدون نفس المهمة.

وتعمل الأداة التي أُطلق عليها «ماربل»، ونُشرت في مجلة «نيتشر ميثودز»، عن طريق تقسيم الإشارات الكهربائية من الخلايا العصبية إلى أنماط ديناميكية، تسمى الأنماط، وتعلمها باستخدام نوع خاص من الذكاء الاصطناعي يسمى «الشبكة العصبية الهندسية».

وتعمل الأداة مع الإشارات الدماغية الديناميكية باعتبارها أجساماً هندسية في مساحات عالية الأبعاد، وأشكالاً موجودة في أبعاد عديدة، مثل حلقة دائرية.

واختبر الباحثون الأداة على تسجيلات دماغية من قرود المكاك، التي تؤدي مهمة الوصول والجرذان، التي تتنقل في متاهة، وأظهرت النتائج أن الأداة كانت أفضل في تفسير نشاط الدماغ مقارنة بأساليب التعلم الآلي التقليدية.