حالة مرضية نادرة لعائلة جزائرية تثير الرعب

أثارت حالة مرضية نادرة عبر مقطع فيديو تم تداوله في الجزائر، ُتظهر عائلة من ولاية معسكر، غرب البلاد، حالة من الصدمة والجدل بين النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي حيث يظهر الفيديو بعضاً من أفراد العائلة تخرج من أجسادهم ديدان.

وبيّن الفيديو الذي صوّره رب الأسرة، اثنين من أبنائه وهم يغطيان أجسادهما بالبلاستيك، في محاولة على ما يبدو لعزل أنفسهما عن البيئة المحيطة، بينما تظهر ديدان تحت جلدهما في مشاهد وصفت بأنها "صادمة".

وأثارت الحالة صدمة واسعة وقلقاً كبيراً في الجزائر، فتح الباب أمام سيل من التساؤلات والنقاشات حول طبيعة الحالة بين تفسيرات طبية وأخرى مرتبطة بالسحر والشعوذة.

وعلى الفور، تدخلت الجهات الصحية المختصة، وقامت بنقل أفراد العائلة إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية وتقديم العلاج اللازم، في انتظار كشف طبي دقيق لحقيقة الحالة.

تعددت تفسيرات على المقطع، فكانت داعمة للعائلة الجزائرية ودعت بالشفاء من المرض النادر للأطفال، وطلب البعض تفسيرات رسمية لسبب المر