تشخيص طبي خاطئ يؤدي لاستئصال 6 سنتيمترات من لسان امرأة

اضطرت امرأة بريطانية لقطع 6 سنتيمترات من لسانها، بعد خطأ في تشخيصها، أدى لتفاقم حالتها، إذ اكتشفت أن ما قاله لها الأطباء إنه قرحة فم غير مؤذية هي في الواقع سرطان.

وكانت هيلين كيو قد لاحظت ظهور قرحة جديدة تحت لسانها في الصيف الماضي، واعتقدت أنها ناجمة عن إرهاقها في العمل، لكنها بدأت تشعر بالقلق عندما لم تتحسن تلك القرحة بعد بضعة أشهر، وفق «دايلي ميل»، ولكن زيارتها للمستشفى أدت بها لطريق ملتوٍ، حيث تمت إحالتها بعد زيارة طبيبها العام، وطبيب الأسنان، في كل مرة لعلاجات بسيطة باعتبار أن لديها قرحة عادية.



وعانت لأكثر من شهر حتى أصرت على إجراء خزعة، لتكتشف أن ما لديها في الواقع ورم، واحتاجت لجراحة صعبة وعلاج كيماوي بعدها، واتضح أنها بحاجة أيضاً لإزالة الغدد الليمفاوية.

وتعيش هيلين الآن بلسان جديد، أعيد بناؤه، بعد أخذ جزء من أنسجة ذراعها، حسب ما ذكرت مواقع إخبارية.



وتقول: «لقد وصل الأمر إلى حد إيقاظي في الليل، وكان يؤلمني تناول الطعام، كان الأمر برمته مؤلماً للغاية، كنت أفقد الوزن في ذلك الوقت، وكنت متعبة للغاية، وحين طلبت رأياً ثانياً استغرق الأمر وقتاً حتى اكتشفنا أن السرطان في المرحلة الثانية».

