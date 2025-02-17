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الصحّة

اختبار دم جديد يكشف «الزهايمر» بدقة

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البيان

دبي

طوّر باحثون أيرلنديون اختبار دم جديداً لمرض الزهايمر، يجعل التشخيص أسهل وأسرع وأكثر دقة، وفقاً لدراسة في مجلة «تقييم تشخيص مرض الزهايمر ومراقبة الأمراض». وأظهرت النتائج أن اختبار الدم هذا يمكن أن يحل محل البزل الشوكي لأكثر من نصف المرضى.