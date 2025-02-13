التنوع الميكروبي يحمي من الأمراض

أظهرت دراسة جديدة نشرت في مجلة «لانسيت» أن هناك ارتباطاً قوياً بين تكوين الميكروبيوم وصحة التمثيل الغذائي، عبر مراحل العمر المختلفة، وفق «نيوز ميديكال».

وتكشف الدراسة عن أهمية التنوع الميكروبي في الأمعاء وتأثيره على خطر الإصابة بالأمراض الأيضية، وأمراض القلب والأوعية الدموية، ما يفتح آفاقاً جديدة لفهم هذا الرابط،وتحقيق تدخلات صحية فعالة.

وأظهرت الدراسة أن عوامل مثل المستوى التعليمي والتدخين واستخدام مثبطات مضخة البروتون تؤثر على تكوين ميكروبيوم الأمعاء.

وتشير الدراسة إلى أن تكوين ميكروبيوم الأمعاء يلعب دوراً متزايد الأهمية في الصحة الأيضية مع التقدم في العمر، وقد تكون التعديلات الغذائية، ونمط الحياة في مراحل مبكرة من العمر مفتاحاً للوقاية من الاضطرابات الأيضية في المستقبل.