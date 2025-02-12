الناجون من السرطان يميلون إلى التدخين

وفقاً لدراسة حديثة نُشرت في مجلة «السرطان» فإن الناجين من السرطان الذين يعانون من الألم قد يكونون أكثر عرضة لاستخدام السجائر والقنب. ووجد الباحثون أن التدخين والألم مرتبطان بمزيد من الآثار الجانبية المرتبطة بالعلاج ونتائج صحية أسوأ للناجين من السرطان.

وحلل الباحثون البيانات من مسحين وطنيين في الولايات المتحدة، وأظهرت النتائج أن الناجين من السرطان الذين يعانون من مستويات أعلى من الألم كانوا أكثر عرضة لتدخين السجائر واستخدام السجائر الإلكترونية واستهلاك القنب، لكنهم كانوا أقل عرضة لشرب الكحول، فيما ارتبط الألم المزمن بشكل خاص بالتدخين.