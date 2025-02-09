الصين تطلق خطة لمضاعفة استهلاك الحبوب الكاملة بحلول 2035

أطلقت الحكومة الصينية، خطة وطنية شاملة لتطوير صناعة الحبوب وتحسين العادات الغذائية من خلال تعزيز استهلاك الحبوب الكاملة سعياً لتحقيق أهداف الأمن الغذائي والصحة العامة بحلول عام 2035.

وذكرت صحيفة "تشاينا دايلي"، أن الخطة تستهدف رفع نسبة استهلاك الحبوب الكاملة التي تقل حالياً عن 1% من إجمالي استهلاك الحبوب في البلاد.

وأكد وانغ هونغ، المتحدث باسم الإدارة الوطنية للغذاء والاحتياطي الإستراتيجي في مؤتمر صحفي، أن توسيع سوق الحبوب الكاملة يهدف إلى الحد من هدر الغذاء وتحسين كفاءة استخدام موارد الحبوب ودعم نظام غذائي متوازن للمواطنين.

وكشف تان بين، كبير العلماء في معهد البحوث التابع للإدارة أن بلاده تواجه تحدياً فيما يعرف بـ "الجوع الخفي"، مشيراً إلى أن متوسط التناول اليومي للألياف الغذائية يبلغ ثلث الكمية الموصى بها فقط، فيما يصل تناول فيتامين "بي 1" إلى نحو نصف الكمية المقترحة.

وأظهرت الدراسات العلمية أن تناول 50 جراماً من الحبوب الكاملة يومياً يخفض مخاطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة 25%، كما يقلل من معدل الوفيات الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 20%.

وتتضمن الخطة تطوير معايير وطنية شاملة لمنتجات الحبوب الكاملة مع التركيز على سلامة الغذاء، وتشجيع تطوير أصناف جديدة وتحسين تقنيات المعالجة لتلبية احتياجات المستهلكين، إلى جانب تحسين القدرة التنافسية للمصنعين ودعم نمو العلامات التجارية ذات الصلة.

وستركز الجهود على تثقيف الجمهور بالفوائد الصحية للحبوب الكاملة وتعزيز إدماجها في الوجبات اليومية، مستهدفةً فئات رئيسية مثل تلاميذ المدارس والعسكريين والموظفين الحكوميين، سعياً لتحقيق التوازن بين العرض والطلب على أغذية الحبوب الكاملة بحلول عام 2035.