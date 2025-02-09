3 أطعمة لا يأكلها خبراء التغذية أبداً

تشكل الأطعمة فائقة المعالجة أكثر من نصف السعرات الحرارية في النظام الغذائي الأمريكي، ويحث خبراء الصحة باستمرار على تقليل استهلاكها، حيث ارتبط الإفراط في تناول هذه الأطعمة، التي غالبًا ما تكون غنية بالصوديوم والدهون المشبعة، بمشاكل صحية مزمنة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسمنة وسرطان القولون والمستقيم.

تقول جينان بانّا، أستاذة التغذية في جامعة هاواي: "تحتوي الأطعمة فائقة المعالجة على مكونات غير مألوفة في المطابخ المنزلية، وغالبًا ما تكون مليئة بالسكر والملح. كما قد تحتوي على إضافات صناعية وتفقد قيمتها الغذائية، ما يجعلها تفتقر إلى الفيتامينات والمعادن والألياف الضرورية".

من بين الأمثلة على هذه الأطعمة: رقائق البطاطس، الكعك، اللحوم المصنعة مثل الهوت دوج، وحتى بعض أنواع الحليب النباتي.

ويتجنب خبراء التغذية مثل بانّا والدكتورة أوما نايدو، طبيبة التغذية النفسية من جامعة هارفارد، هذه الأطعمة تمامًا.

الأطعمة التي يتجنبها خبراء التغذية:

الحساء سريع التحضير

تقول بانّا: "لا أتناول الحساء الفوري أبدًا، فهو ليس ضمن قائمة مشترياتي".

يحتوي الحساء سريع التحضير، الذي يتضمن المعكرونة والنكهات الصناعية، على نسبة عالية من الدهون المشبعة والصوديوم، كما يفتقر إلى الألياف.

وتنصح بانّا باستبداله بحساء منزلي الصنع يحتوي على خضروات غنية بالعناصر الغذائية وفاصوليا لزيادة كمية الألياف.

المشروبات الغازية

تضيف بانّا: "لا تحتوي المشروبات الغازية على أي قيمة غذائية سوى السعرات الحرارية الفارغة من السكر، ولا توفر أي عناصر غذائية مفيدة".

يمكن أن يؤدي شرب الصودا إلى زيادة الرغبة في تناول الطعام بسبب سرعة هضمها، مما يسبب الشعور بالجوع.

تفضل بانّا شرب الشاي أو الماء العادي، وأحيانًا تشرب شاي الكركديه البارد. وتذكر أن القهوة يمكن أن تكون خيارًا جيدًا أيضًا، ولكن باعتدال.

حبوب الإفطار السكرية "الكورن فليكس"

تقول الدكتورة نايدو: "حبوب الإفطار مثل فروستد فليكس وفروت لووبز هي من أكثر الأطعمة المصنعة استهلاكًا. وهي غالبًا ما تكون كربوهيدرات بسيطة مع كميات كبيرة من السكر".

يمكن أن يؤدي تناول هذه الحبوب إلى ارتفاع سريع في مستويات السكر في الدم، مما يزيد الشعور بالجوع بعد ساعات قليلة ويدفع إلى تناول وجبات خفيفة غير صحية.

تنصح نايدو باختيار وجبات إفطار غنية بالعناصر الغذائية ومتوازنة بين الدهون والبروتينات والكربوهيدرات.

أمثلة على وجبات إفطار صحية:

بيض مخفوق مع خضروات مثل الطماطم والأفوكادو والسبانخ.

بذور الشيا مع التوت الأزرق والجوز.

عصير أخضر يحتوي على خضروات ورقية، زبدة الجوز.

وتؤكد نايدو أن "وجبة الإفطار المتوازنة تدعم الطاقة طوال الصباح وتشجع على اختيارات غذائية صحية لبقية اليوم".