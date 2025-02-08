بذرة تنبت في أذن صبي

اشتكى صبي بالغ من العمر 11 عاماً من مدينة أرمافير الروسية لأمه من ضعف سمعه بالأذن اليسرى، مع أنه لم يكن يشعر بأي ألم. وتقول والدة الصبي، فلادلينا تشيرنينكو لصحيفة وفق «كومسومولسكايا برافدا»: «في البداية فحصت أذن ابني بنفسي، ولم ألاحظ أي شيء غريب، لكننا قررنا زيارة الطبيب».

وعند الفحص، لاحظ الطبيب وجود جسم غريب في أذنه، ثم أخذ الملقط وأخرج بذرة كانت قد بدأت في التجذر والنمو. وأضافت الأم: «فوجئت بشجرة يخرجها الطبيب من أذن الصبي!

كانت بذرة تحتوي على جذر أبيض صغير من جانب، ومن الجانب الآخر كان هناك برعم صغير. فهمت ما كان يمكن أن يحدث لو لم نذهب إلى الطبيب في الوقت المناسب».