النعناع يكافح الزهايمر ويحسّن القدرة المعرفية

كشفت دراسة أجريت عام 2023، أن استنشاق الفئران المصابة بمرض الزهايمر للمنثول المستخلص من النعناع، حسّن قدراتها المعرفية، حيث بدا هذا المركب الكيميائي وكأنه يوقف بعض الضرر الذي يلحق بالدماغ، والمرتبط عادة بالمرض.

وقال موقع «سيانس آلرت» العلمي: إن «الباحثين لاحظوا، على وجه الخصوص، انخفاضاً في بروتين «إنترلوكين - 1 - بيتا»، الذي يساعد في تنظيم استجابة الجسم الالتهابية، وهي استجابة يمكن أن توفر حماية طبيعية ولكنها تؤدي إلى ضرر عندما لا يتم التحكم فيها بشكل صحيح».

ويقول الفريق البحثي: «إن دراسته تظهر إمكانية استخدام روائح معينة كعلاجات لمرض الزهايمر، إذا تمكنا من معرفة الروائح التي تسبب استجابات معينة في الدماغ والجهاز المناعي، فيمكننا تسخيرها لتحسين الصحة».

وقال عالم المناعة خوان خوسيه لاسارتي، من مركز البحوث الطبية التطبيقية في أسبانيا، عند نشر النتائج: «لقد ركزنا على دور الجهاز الشمي في الجهازين المناعي والمركزي، وأكدنا أن المنثول هو رائحة محفزة للمناعة في النماذج الحيوانية.

ولكن، بشكل مدهش، لاحظنا أن التعرض القصير لهذه المادة لمدة 6 أشهر، منع التدهور المعرفي لدى الفئران المصابة بمرض الزهايمر، والأمر الأكثر إثارة للاهتمام، أنه حسن أيضاً القدرة المعرفية للفئران الشابة السليمة».