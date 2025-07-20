الموسيقى تحسن الحالة النفسية لمرضى الخرف

أظهرت دراسة حديثة لعلماء جامعة أنجليا روسكين البريطانية أن الاستماع إلى الموسيقى يحسن الحالة النفسية والذهنية لدى مرضى الخرف الذين يتلقون العلاج في المستشفيات والمراكز الصحية.

وكجزء من الدراسة، عمل معالج موسيقى متفرغ في جناحين مخصصين لمرضى الخرف، وتم وضع خطط موسيقية فردية لكل مريض، شملت جلسات للغناء والاستماع أو العزف على الآلات الموسيقية.

وأظهرت النتائج تحسناً طفيفاً في جودة حياة المرضى، وانخفاضاً في شدة أعراض التوتر والارتباك لديهم، دون تسجيل أي حالات سلبية مرتبطة بالعلاج.

ووفقاً لمؤلفي الدراسة، يمكن أن يكون العلاج بالموسيقى بديلاً آمناً للأدوية النفسية التي تستخدم غالباً لتقليل القلق والعدوانية لدى مرضى الخرف.