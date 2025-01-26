وجد باحثون في جامعة كولورادو، عقاراً واعداً يمكن أن يساعد على استعادة الرؤية لدى الأشخاص المصابين بالتصلب المتعدد. وبحسب مجلة «نيتشر كوميونيكيشنز»، كشف الباحثون أن عقار LL-341070 يعزز قدرة الدماغ على إصلاح غلاف الميالين، الواقي الذي يحيط بالألياف العصبية.
عقار واعد لاستعادة الرؤية
وجد باحثون في جامعة كولورادو، عقاراً واعداً يمكن أن يساعد على استعادة الرؤية لدى الأشخاص المصابين بالتصلب المتعدد. وبحسب مجلة «نيتشر كوميونيكيشنز»، كشف الباحثون أن عقار LL-341070 يعزز قدرة الدماغ على إصلاح غلاف الميالين، الواقي الذي يحيط بالألياف العصبية.