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الصحّة

عقار واعد لاستعادة الرؤية

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البيان

دبي

وجد باحثون في جامعة كولورادو، عقاراً واعداً يمكن أن يساعد على استعادة الرؤية لدى الأشخاص المصابين بالتصلب المتعدد. وبحسب مجلة «نيتشر كوميونيكيشنز»، كشف الباحثون أن عقار LL-341070 يعزز قدرة الدماغ على إصلاح غلاف الميالين، الواقي الذي يحيط بالألياف العصبية.