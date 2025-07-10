في سابقة طبية .. زرع أول مضخة قلب بنبض طبيعي لمريض بمدينة سيدني الأسترالية

أعلنت شركة كور ويف (CorWave) الفرنسية، المتخصصة في التقنيات الحيوية في سابقة طبية عالمية نجاح أول عملية زرع لمضخة قلب من الجيل الجديد تحاكي عمل القلب الطبيعي باستخدام "غشاء متموج"، وذلك لمريض في مدينة سيدني الأسترالية يعاني من قصور قلبي متقدم.

ووصفت الشركة هذا الإنجاز الذي أعلن عنه اليوم بأنه “إنجاز تقني وطبّي غير مسبوق”، قد يُحدث تحولًا جذريًا في أساليب علاج أمراض القلب المزمنة موضحة أنه تم تطوير المضخة المبتكرة على مدى سنوات طويلة في مقر الشركة بمدينة كليشي، في منطقة أوت دو سين شمال فرنسا، وهي الأولى من نوعها في العالم التي لا تعتمد على الآلية الدوّارة التقليدية، بل تستخدم حركة متموجة مستوحاة من طريقة سباحة بعض الكائنات البحرية، بهدف ضخ الدم بطريقة تحاكي نبض القلب السليم.

وأشارت الشركة في بيان لها إلى أن المريض الأسترالي، الذي خضع للجراحة قبل ثلاثين يومًا “غادر المستشفى وأكد أنه يشعر بتحسن واضح مقارنةً بوضعه قبل العملية بعدما اختفت أعراض التعب وضيق التنفس التي تعد من أبرز مظاهر القصور القلبي الحاد.

وقال الجراح القلبي الدكتور بول يانز، الذي أشرف على العملية، إن الجهاز الجديد “يحافظ على النبض الطبيعي، مما يُعتبر تطورًا ثوريًا في مجال دعم الدورة الدموية”، مؤكدًا أن هذا النوع من المضخات قد يمهد الطريق لعصر جديد في الرعاية القلبية.

وأوضحت شركة كور ويف أن المضخة الجديدة تهدف إلى تقليل المضاعفات التي تسببها المضخات التقليدية، مثل الجلطات الدماغية، والنزيف، وقصور الجانب الأيمن من القلب، وأمراض صمامات القلب وتُتيح للمرضى تحسين جودة حياتهم بشكل كبير، واستعادة نشاطاتهم اليومية والمهنية وأعربت عن أملها في أن تسهم هذه التكنولوجيا في تشجيع تعافي عضلة القلب لدى بعض المرضى.

ولاقى هذا الابتكار إشادة رسمية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي كتب في منشور على مواقع التواصل: “إنه أمل لملايين المرضى الذين يعانون من قصور القلب.. تهانينا للفرق العاملة، يمكنكم أن تفخروا بإنجازكم”.

يُذكر أن قصور القلب، - حسب بيانات هيئة التأمين الصحي الفرنسية - يصيب أكثر من 64 مليون شخص حول العالم، ويتمثل في عدم قدرة القلب على ضخ الدم بشكل كافٍ لتلبية احتياجات الجسم الحيوية.