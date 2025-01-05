دراسة حديثة تجيب .. كيف تجعل عقلك شاباً في الكبر

يرتبط تقدم العمر خاصة بعد العقد السابع بتراجع معدلات الذكاء وقوة الذاكرة وبداية العد النتازلي لـ "الزهايمر"، لكن دراسة حديثة كشفت انه يمكن أن تكون في الكبر وفي عقدك التاسع أو أكثر لكن عقلك لايزال شاباً فماهي هذه الدراسة؟

وصفة شباب على طول

كشفت دراسة حديثة أنه يمكن لجملة من تقنيات التركيز والاسترخاء أن تؤدي إلى نمو خلايا دماغية جديدة لدى الإنسان وأن تبقي عقله شاباً بما يقارب عقداً من الزمان يفوق عمره الحالي .

واستخدم العلماء في دراستهم برنامجا حاسوبياً صمم خصيصاً لتقييم "عمر الدماغ البشري"، حيث فحصوا أدمغة 50 رجلا وامرأة يمارسون التأمل بانتظام، وأدمغة 50 آخرين لا يمارسونه، ليجدوا أن أدمغة المتأملين تبدو أقل من أعمارهم الفعلية بـ 7.5 سنوات، فيما لم يختلف عمر الدماغ عند الأشخاص الذين لا يمارسون التأمل عن متوسط أعمار الناس العاديين.

وكشف العلماء عن أن التأمل خاصة يمتاز بها المعمرون، حيث أن السنة التي يقضونها في التأمل بعد سن الـ50 تقلّص أعمار أدمغتهم بواقع سنة إضافية، مما يشير إلى أن التأمل يوفر الحماية من الإصابة بداء الزهايمر والشيخوخة وغيرها من أمراض فقدان الذاكرة.

عقول تنبض بالحياة في الكبر

وأكدت دراسة جديدة أن بعض خيارات نمط الحياة تؤثر على معدل الشيخوخة في أدمغتنا، وأن أجزاء من أجسامنا يمكن أن تتقدم في السن بسرعات مختلفة.

وهي تتطابق مع الدراسات التي تشير إلى أن نمط الحياة المثالي والروتين الصحي الخالي من منقصات الحياة يقود ايضاً الى صحة العقل وشبابه الدائم والدراسة بقيادة باحثين من معهد كارولينسكا، وجامعة غوتنبرغ في السويد، نظروا في إشارات بيولوجية مختلفة لتقدير عمر الدماغ لدى الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 70 عاماً، ولا يعانون من ضعف الإدراك.

صحة الأوعية الدموية

ومن من تحليل الدراسة لـ739 شخصاً اوضحت أهمية صحة الأوعية الدموية عندما يتعلّق الأمر بالحفاظ على مظهر الدماغ الشاب، ويمكن لعادات مثل النشاط البدني المنتظم، والالتزام بنظام غذائي صحي، والإقلاع عن التدخين، وإدارة مستويات الغلوكوز أن تُحسن صحة الأوعية الدموية.

ووفقاً للدراسة، ترتبط الأدمغة الأكبر سنّاً بعدم النشاط البدني، والإصابة بمرض السكري، والإصابة بسكتة دماغية، إضافة إلى مستويات أعلى من الالتهابات ومستويات أعلى من غلوكوز الدم، ما يُشير إلى مزيج من العوامل المترابطة التي لها تأثير.

وكان هناك بعض الاختلافات بين الرجال والنساء -حيث كانت مستويات الغلوكوز تحدث فرقاً أكبر في عمر الدماغ لدى الرجال، على سبيل المثال- وهو أمر يحرص الباحثون على متابعته في المستقبل.

الذكاء الاصطناعي للتعلُّم

واستخدم الفريق نموذج الذكاء الاصطناعي للتعلُّم العميق لتقييم عمر الدماغ من عمليات مسح التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI)، بعد تدريبه مسبقاً على أكثر من 18 ألف مسح لأشخاص لا يعانون من أي مشكلات معرفية، ثم تمت مقارنة المعلومات من عينات الدم بأعمار الدماغ المقدرة، جنباً إلى جنب مع البيانات التي جمعها الباحثون حول عوامل نمط الحياة المختلفة، والحالات الطبية، والاختبارات المعرفية.