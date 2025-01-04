وفاة عميدة البشرية عن 116 سنة

توفيت عميدة سن البشرية اليابانية توميكو إيتوكا عن 116 سنة، وفق ما أعلنت السبت سلطات مدينة آشيا في جنوب اليابان حيث كانت تعيش.

وأفاد رئيس بلدية آشيا في بيان، بأنّ إيتوكا، التي لها أربعة أولاد وخمسة أحفاد، توفيت في 29 ديسمبر داخل دار للمسنين كانت تقيم فيها منذ عام 2019.

ولدت إيتوكا بتاريخ 23 مايو 1908 في أوساكا قرب آشيا، وصُنّفت كأكبر شخص سنا في العالم بعد وفاة الإسبانية ماريا برانياس موريرا في أغسطس 2024 عن 117 عاما.

وقال رئيس بلدية آشيا ريوسوكي تاكاشيما البالغ 27 سنة "لقد منحتنا إيتوكا الشجاعة والأمل طيلة حياتها الطويلة"، مضيفا "نشكرها على ذلك".

تتحدر إيتوكا من عائلة من ثلاثة أطفال، وكانت لاعبة كرة طائرة في شبابها، وعايشت حروبا وأوبئة وثورات تكنولوجية.

في مرحلة شيخوختها، كانت تحب الموز وكالبيس، وهو مشروب مصنوع من خمائر اللاكتيك يحظى بشعبية كبيرة في اليابان، بحسب بيان للبلدية.

تشهد اليابان حاليا أزمة ديموغرافية، مع تزايد عدد المسنين وتقلص عدد السكان في سن العمل، ما يتسبب بزيادة الإنفاق الطبي والاجتماعي.

في سبتمبر، كانت اليابان تضم أكثر من 95 ألف معمّر، 88% منهم نساء.

ونحو ثلث سكان البلاد البالغ عددهم 124 مليون نسمة، يبلغون 65 عاما أو أكثر من العمر.