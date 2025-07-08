سيدة متوفاة دماغياً تنجب طفلاً!

وُلد في الولايات المتحدة طفل لامرأة ميتة دماغياً، إذ استمر حمل الأمريكية أدريانا سميث رغم حالتها، ما أثار نقاشات قانونية حادّة. وأفاد موقع «ميديكال ديلي» بأن سيدة من جورجيا، تم توصيلها بأجهزة دعم الحياة بعد إعلان وفاة دماغها في فبراير الماضي، أنجبت صبيّاً بعملية قيصرية مؤخراً، حسب ما ذكر موقع «روسيا اليوم».

وُلد ابن أدريانا سميث، المسمى «تشانس»، بعد حمل لم يكتمل 26 أسبوعاً، بوزن نحو 900 غرام، وهو يتلقى الرعاية في غرفة العناية المركزة لحديثي الولادة.

وكانت أدريانا تبلغ من العمر 31 عاماً حين أُعلن وفاة دماغها في 19 فبراير الماضي إثر انسداد رئوي.

وقالت أبريل نيوكيرك والدة أدريانا: «نتوقع أن يكون بخير». وأضافت أن الأطباء كانوا يأملون إكمال الحمل حتى الأسبوع الـ32، لكن الظروف استدعت التدخل مبكراً.

وتستعد العائلة الآن لتوديع أدريانا سميث التي ستُفصل عن أجهزة دعم الحياة. ولأدريانا ابن يبلغ من العمر سبع سنوات، وقد أطلقت العائلة حملة تبرعات لتغطية النفقات الطبية وتأمين الدعم طويل الأمد للأطفال. وتطالب أبريل نيوكيرك بوضوح أكبر وتعاطف في القوانين المؤثرة على القرارات الطبية، وخاصة في الحالات المعقدة مثل حالة ابنتها.