نصائح شتوية .. كيف تتجنب نزلات البرد والسعال؟

مع انخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء، تزداد فرص الإصابة بنزلات البرد والسعال، إذ توفر البيئات المغلقة والهواء البارد بيئة مثالية لانتشار الفيروسات.

للحفاظ على صحتك، يتطلب الأمر تعزيز مناعتك واتباع تدابير وقائية بسيطة لكنها فعالة.

علامات تحذيرية تحتاج انتباهك

العطاس واحتقان الأنف: قد يشير إلى مقاومة الجسم للفيروسات أو الحساسية الموسمية.

جفاف الحلق أو التهابه: يمكن أن يكون ناتجًا عن التعرض للهواء الجاف أو الإصابة بعدوى.

التعب المستمر: علامة على أن الجسم يبذل جهدًا إضافيًا لمواجهة العدوى.

جفاف الجلد والشفتين: قد يعكس نقص الترطيب الضروري للأغشية المخاطية.

تهيّج العين أو دموعها: سببه الرياح الباردة أو أنظمة التدفئة، ما يزيد احتمال الإصابة.

السعال المستمر أو الخفيف: إشارة محتملة لتهيج الجهاز التنفسي.

ضيق التنفس أو الصفير: قد يرتبط بحالة تنفسية تحتاج إلى انتباه خاص.

خطوات للوقاية من البرد والسعال

ارتدِ ملابس دافئة: استخدم طبقات متعددة من الملابس وغطِّ أنفك وفمك عند الخروج.

عزز جهازك المناعي: تناول الأطعمة الغنية بفيتامين C والزنك مثل الحمضيات والثوم.

حافظ على الترطيب: اشرب السوائل الدافئة كالشاي والحساء للحفاظ على ترطيب الأغشية المخاطية.

النظافة الشخصية: اغسل يديك بانتظام وتجنب لمس الوجه.

استخدم جهاز ترطيب الهواء: يساعد على تقليل جفاف الأنف والحلق.

نم جيدًا: النوم الكافي يدعم المناعة ويحسن قدرة الجسم على مواجهة الفيروسات.

تجنب الأماكن المزدحمة: قلل التعرض للعدوى أو استخدم قناعًا عند الضرورة.

مارس الرياضة: النشاط البدني المنتظم يحسن الدورة الدموية ويقوي المناعة.

يمكنك الاستمتاع بفصل الشتاء دون القلق من الأمراض إذا اتبعت هذه النصائح، لكن في حال تفاقم الأعراض أو استمرارها، لا تتردد في استشارة طبيب.