دراسة: أكياس الشاي تطلق ملايين الجسيمات الميكروبلاستيكية عند نقعها

كشفت دراسة قام بها باحثون في الجامعة المستقلة ببرشلونة، أن أكياس الشاي التجارية، المصنوعة من البوليمرات، تطلق ملايين الجسيمات النانوية والميكروبلاستيكية عند نقعها.

وبحسب الدارسة، فإن النفايات البلاستيكية تسهم بشكل كبير في التلوث البيئي، ولها تأثيرات سلبية متزايدة على صحة الأجيال المقبلة؛ إذ تعتبر عبوات المواد الغذائية، بما في ذلك أكياس الشاي، من المصادر الرئيسة التي تسهم في تلوث البيئة بالجسيمات النانوية والميكروبلاستيكية.

ونجح الباحثون في الدراسة، في تحديد وتوصيف الجسيمات النانوية والميكروبلاستيكية المشتقة من أكياس الشاي التجارية المصنوعة من البوليمرات مثل النايلون-6 والبولي بروبيلين والسليلوز.

وخلصت الدراسة إلى أن هذه المواد تطلق كميات ضخمة من الجسيمات عند تحضير المشروب.وتظهر النتائج أن البولي بروبيلين يطلق نحو 1.2 مليار جسيم لكل مليلتر بمتوسط حجم 136.7 نانومتر، بينما يطلق السليلوز نحو 135 مليون جسيم لكل مليلتر بمتوسط حجم 244 نانومتر، والنايلون-6، نحو 8.18 مليون جسيم لكل مليلتر بمتوسط حجم 138.4 نانومتر.