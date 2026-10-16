مفصل ركبة بتقنية 3D

نجح فريق من المهندسين الطبيين الحيويين في جامعة كولومبيا بنيويورك، في اختبار مفصل ركبة حيوي بديل، طُبع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وزُرع جراحياً، ضمن مشروع بحثي طموح يهدف إلى علاج التهاب مفصل الركبة التنكسي، وربما التغلب عليه مستقبلاً، حسبما نشرته صحيفة «واشنطن بوست».

وأظهر الاختبار، الذي أُجري على ركبة بشرية من متبرع متوفى، قدرة المفصل التجريبي على الثني والاستقامة ومحاكاة المشي، بعدما وُصل بمنظومة روبوتية تحاكي حركة الإنسان. كما تحمّل المفصل مئات الأرطال من القوة، بمستويات تقارب الأحمال التي تتعرض لها الركبة أثناء المشي السريع، من دون ظهور تشققات أو أعطال.

ويأتي هذا المشروع ضمن برنامج بحثي يمتد خمس سنوات، بتمويل يصل إلى ملايين الدولارات من وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، ويحمل اسم «NITRO»، وهو اختصار لمبادرة الابتكارات الجديدة لتجديد الأنسجة في حالات التهاب المفاصل التنكسي.

ويشارك في البرنامج عدد من الفرق العلمية التي تختبر مقاربات علاجية متقدمة، وفق معايير تستهدف تطوير علاجات مستدامة تعتمد على أنسجة حية، ولا تترك مكونات معدنية أو أجهزة اصطناعية داخل الركبة، فضلاً عن أن تكون أقل تكلفة بكثير من الخيارات العلاجية المتاحة حالياً.