جلد الحبار يشبه أذن الإنسان

اكتشف باحثون أن جلد أسماك الحبار يعمل مثل أذن الإنسان تماماً، ما قد يفتح الباب لفهم أعمق لكيفية عمل حاسة السمع وأسباب فقدانها.

ووفقاً للدراسة التي نُشرت في دورية «كارنت بيولوجي» وجد العلماء أن الحبار يمتلك مئات الخلايا الدقيقة المغطاة بشعيرات متناهية الصغر منتشرة على سطح جسمه بالكامل، وهي تشبه إلى حد كبير تلك الموجودة داخل الأذن البشرية الداخلية.

وتستخدم هذه الكائنات البحرية تلك الشعيرات لاستشعار حركات المياه بترددات مختلفة، وهو نفس المبدأ الذي تستخدمه أذن الإنسان لالتقاط درجات الصوت المتنوعة.

وأوضح الباحثون أن طول هذه الشعيرات في الحبار يختلف بحسب الترددات التي تلتقطها، ما يجعله نموذجاً مثالياً لدراسة آلية السمع البشرية.

ونظراً لأن الصمم أو فقدان السمع يحدث غالباً بسبب تلف هذه الشعيرات الدقيقة، فإن هذا الاكتشاف قد يسهم مستقبلاً في إيجاد حلول طبية مبتكرة لمشاكل السمع.