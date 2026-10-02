مدينة الشيخ طحنون بن محمد الطبية تحقق إنجازًا طبيًا في حالة عصبية نادرة

أعلنت "صحة"، التابعة لمجموعة "بيورهيلث"، أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، عن نجاحها في إدارة حالة عصبية نادرة قد تهدد الحياة في مدينة الشيخ طحنون بن محمد الطبية، مما يبرز قدراتها المتقدمة في تشخيص وعلاج اضطرابات الدماغ المعقدة.

وخضع المريض البالغ من العمر 38 عامًا، عند دخوله إلى مدينة الشيخ طحنون بن محمد الطبية، لمراقبة وفحوصات دماغية متخصصة، أظهرت علامات على صرع الفص الصدغي من المرجح أن يكون ثانويًا لالتهاب الدماغ الحوفي المناعي الذاتي – وهو شكل نادر من التهاب الدماغ.

وقال الدكتور أحمد سمير فرو، طبيب اختصاصي في طب الأعصاب في مدينة الشيخ طحنون بن محمد الطبية، إن هذه الحالة تمثل نجاحًا استثنائيًا في الاكتشاف المبكر والعمل الجماعي متعدد التخصصات والعلاج، لافتًا إلى أنه تم تحديد الحالات العصبية التي قد تسبب الإعاقة وإدارتها بسرعة، مما أتاح للمريض استعادة الاستقرار الوظيفي الكامل ونوعية الحياة، وساعد الاكتشاف السريع والنهج التعاوني لفريق الرعاية على إنقاذ حياة المريض في النهاية.

وأظهرت صور الرنين المغناطيسي سماكة قشرية متناظرة وزيادة شدة الإشارة في T2/FLAIR في الفصوص الصدغية الوسطية والجهاز الحوفي، بما يتوافق مع التهاب الدماغ الحوفي.

وشملت نتائج الرنين المغناطيسي الإضافية إزالة الميالين المعزولة وغير المحددة في المادة البيضاء تحت القشرية للفص الجبهي والفص الصدغي الأمامي، دون وجود قيود على الانتشار أو تعزيز بعد الحقن التبايني.

واستقرت حالة المريض من الناحية الطبية بعد تلقيه الأدوية، وتعكس هذه النتيجة التميز السريري لمدينة الشيخ طحنون بن محمد الطبية والتزامها بتقديم رعاية عصبية متقدمة وسريعة من خلال نهج منسق ومتعدد التخصصات.