أصواتنا «مناجم أسرار» صحة أدمغتنا

أكد تقرير منشور في «ديلي ميل»، أن أصواتنا بمقدورها تنبيهنا وكشف جملة أسرار حول صحة أدمغتنا وإصابتنا بالشيخوخة. واستند التقرير إلى بيانات دراسة حديثة، أثبتت أن التغيرات في صوت الإنسان ربما ترتبط بدلالات على عمره ومدى سرعة تقدمه في السن، وكذا تتعلق أيضاً بوضع وحال صحة الدماغ، واحتمال الإصابة بالتراجع المعرفي والخرف.

وشملت عينة هذه الدراسة التي أنجزها فريق دولي، أصوات 2928 شخصاً تتراوح أعمارهم بين 18 و88 عاماً، وهم من بلدان متنوعة، تضم: الأرجنتين وتشيلي والمكسيك وبيرو وكولومبيا. واختار العلماء أن يكون الأشخاص موضوع الدراسة، من بين الأصحاء والمصابين بأمراض الخرف المتنوعة، أو ألزهايمر تحديداً.

واعتمد الباحثون في هذا البحث، على تقنية للتعلم الآلي لتحليل مئات الخصائص المرتبطة بالكلام، من بينها سرعة الحديث، ونبرة الصوت، والتعبير عن المشاعر والمفردات والصحة اللغوية، وعدد الكلمات اللازمة للتعبير عن فكرة. وبناء على هذه البيانات، وفقاً لما جاء في تقرير «روسيا اليوم»، طوروا أداة أطلقوا عليها «ساعة الكلام»، تقدر عمر الشخص من خلال خصائص صوته. وقارن الباحثون بين العمر الذي قدرته الأداة، والعمر الحقيقي لكل مشارك، فيما عرف باسم «فجوة العمر الكلامي». وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين بدا صوتهم أكبر سناً من عمرهم الحقيقي، كانوا أكثر عرضة لمشكلات في الذاكرة والقدرات الإدراكية، كما ارتبطت الفجوات الأكبر بارتفاع احتمال الإصابة بالخرف.

ووجد الباحثون أن أصوات كبار السن تميل إلى أن تكون أبطأ وأقل حدة وأقل تعبيراً عن المشاعر، في حين ارتبطت الأصوات التي تبدو أصغر سناً بسرعة أكبر في الكلام، والقدرة على إيصال الأفكار بعدد أقل من الكلمات.

ويرتبط تغير الصوت مع التقدم في العمر بتغيرات طبيعية في الجسم، إذ قد تفقد الأحبال الصوتية بعض مرونتها، كما قد تنخفض سعة الرئتين وتدفق الهواء أثناء الكلام. وتبدأ بعض هذه التغيرات عادة في الخمسينيات من العمر، لكنها تختلف من شخص إلى آخر.

وفي الدراسة، كان 1504 من المشاركين أصحاء، و1069 مصابين بمرض ألزهايمر، بينما كان الباقون يعانون أشكالاً أخرى من الخرف أو ضعفاً في القدرات الإدراكية.

ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين كانت لديهم فجوة أكبر بين عمرهم الكلامي وعمرهم الحقيقي، كانوا أكثر عرضة لضعف الذاكرة والإدراك والوظائف التنفيذية، مثل التخطيط والتركيز وتنظيم المهام. ولدى المصابين بمرض ألزهايمر، ارتبطت الفجوات الأكبر بارتفاع مستويات بروتين تاو 217 المُفسفر (p-tau217) في الدم، وهو أحد المؤشرات الحيوية المرتبطة بالمرض.

وقال الدكتور أغوستين إيبانيز كبير معدي الدراسة، إن الصوت يبدو أنه يحمل معلومات عن الشيخوخة أكثر مما كان يعتقد سابقاً، وقد يعكس إشارات مرتبطة بالدماغ والقدرات الإدراكية والحالة البيولوجية العامة.

ويرى الباحثون أن تحليل الكلام قد يصبح مستقبلاً وسيلة بسيطة ومنخفضة التكلفة للمساعدة في تقييم بعض مؤشرات الشيخوخة وصحة الدماغ، خصوصاً في المناطق التي تفتقر إلى الموارد الطبية المتقدمة. لكنهم شددوا على أن «ساعة الكلام» لا تمثل حالياً وسيلة لتشخيص ألزهايمر أو الخرف، وأن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث للتأكد من دقتها لدى مجموعات سكانية مختلفة، قبل استخدامها على نطاق واسع.