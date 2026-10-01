الجامعة العربية تدعو لتعزيز الوقاية والكشف المبكر عن سرطان الثدي

أكدت جامعة الدول العربية أهمية تعزيز الوعي بصحة المرأة ودعم الوقاية والكشف المبكر عن سرطان الثدي وتوفير خدمات الفحص والعلاج، بما يسهم في حماية صحة النساء وتحسين جودة حياتهن في المنطقة العربية.

جاء ذلك في بيان للجامعة العربية بمناسبة اليوم العربي للتوعية بسرطان الثدي، الذي يوافق الأول من أكتوبر من كل عام، ويقام هذا العام تحت شعار "المحفظة الوردية الذكية.. المعرفة المبكرة تنقذ الحياة"، في إطار مبادرة "المحفظة الوردية" الإقليمية لصحة المرأة العربية.

وأوضحت الجامعة أنها ستنظم في 5 نوفمبر المقبل فعالية توعوية حول صحة المرأة وسرطاني الثدي وعنق الرحم، تتضمن توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة في التوعية والتثقيف والكشف المبكر وتحليل البيانات والصور الطبية، مع التأكيد على الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا وحماية الخصوصية والدور المحوري للطبيب في اتخاذ القرارات الصحية.

ودعت الجامعة إلى تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال صحة المرأة وتبادل الخبرات ودعم السياسات والبرامج التي تضمن حصول النساء على المعلومات والخدمات الصحية اللازمة، مؤكدة أهمية الاستثمار في الوقاية والكشف المبكر لصحة المرأة والأسرة والمجتمع.