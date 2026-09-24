طوق نجاة لمرضى «شاغاس»



أكدت دراسة سريرية دولية حديثة أن تقليل مدة علاج عدوى «المثقبية الكروزية» المزمنة، المسببة لمرض «شاغاس»، إلى 30 يوماً بدلاً من 60 يوماً، يمنح المرضى خياراً أكثر أماناً وعملية.



وأوضحت نتائج التجربة التي نُشرت تفاصيلها في دورية «ذا لانسيت للأمراض المعدية» أن تناول دواء «بنزنيدازول» بجرعة واحدة يومياً لمدة شهر حقق فعالية بلغت 94% في القضاء على الطفيل، وهي نسبة توازي كفاءة العلاج التقليدي الطويل والمزدوج.



وأشار الباحثون إلى أن هذا النظام العلاجي المختصر أسهم في خفض الأعراض الجانبية المزعجة -كالغثيان وآلام المفاصل- بنحو 40 %، ما شجع 83 % من المرضى على إكمال علاجهم دون انقطاع.



وإلى جانب تخفيف العبء الصحي، يستهلك البروتوكول الجديد ربع كمية الدواء السابقة فقط، ما يسمح بعلاج أربعة مرضى بالكمية ذاتها التي كانت تُصرف لمريض واحد، في انتظار تجارب أوسع لاعتماده رسمياً.