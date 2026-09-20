«Clotild» سلك ذكي يكشف أسرار الجلطة الدماغية

في تجربة طبية هي الأولى من نوعها، قام فريق من الباحثين باستخدام تقنية ذكية لتحديد خصائص جلطة السكتة الدماغية، وذلك من خلال إدخال سلك رفيع مزود بمستشعرات كهربائية في الأوعية الدموية أثناء إجراء عمليات قسطرة لمصابين بجلطات دماغية. ويحمل السلك اسم Clotild، وقامت بتطويره شركة «سينسوم» للتكنولوجيا الطبية، وذلك بحسب ما نشره موقع «ميديكال اكسبريس».

وشملت التجربة (التي نشرت نتائجها في مجلة NeuroInterventional Surgery ) نحو 41 مريضاً، في مستشفيات بأستراليا وفرنسا، كانوا قد أصيبوا بجلطة دماغية نتيجة انسداد أحد الأوعية الدموية.

وأظهرت النتائج عدم تسجيل أي حالات لانثقاب الأوعية الدموية أو تشريحها. كما حقق الجهاز دقة بلغت 0.97 في تحديد الجلطات الغنية بخلايا الدم الحمراء و0.94 في تحديد الجلطات الغنية بالصفائح الدموية، وفق مقياس تصل فيه الدقة المثالية إلى 1.0. وتكمن أهمية هذا الابتكار في مساعدته الأطباء على تحديد تركيب الجلطات الدماغية حيث أن تركيب الجلطة قد يؤثر في طريقة إزالتها.



