باحثون في "نيويورك أبوظبي" يكتشفون مضاداَ حيوياً واعداً لعلاج التهابات خطيرة

اكتشف باحثون في جامعة نيويورك أبوظبي مضاداً حيوياً جديداً واعداً يمكنه قتل البكتيريا المسؤولة عن الالتهابات الخطيرة، بما في ذلك بكتيريا الكليبسيلا الرئويّة المقاومة للأدوية، وهي نوع يمكن أن يسبّب الالتهاب الرئويّ والتهابات مجرى الدم وأمراض أخرى.

يسمّى المضادّ الحيويّ الجديد "رابدوبانين"، ويُنْتَج طبيعيّاً من قبل بكتيريا "زينورهبدوس"، وهي نوع من البكتيريا الّتي تعيش بجانب الديدان الطفيليّة الّتي تصيب الحشرات.

ومن خلال إنتاج "رابدوبانين" في المختبر، تمكّن الباحثون من دراسته بالتفصيل واكتشفوا أنهم أخطأوا في تقديراتهم الأصلية، وتوصلوا في نهاية الأمر إلى أنّ اختلافاً طفيفاً في بنيته يحدث فرقاً كبيراً في مدى التأثير ضد البكتيريا، ممّا سمح بتحديد السلالة الأكثر فعالية.

وأظهرت الاختبارات المخبريّة أنّ "رابدوبانين" يمكنه قتل عدّة أنواع من البكتيريا الضارّة، بما في ذلك الكليبسيلا الرئويّة المقاومة للمضاد كاربينيم، وتتميز الكليبسيلا بالمقاومة لهذه المجموعة من المضادّات الحيويّة القويّة الّتي تستخدم غالباً لعلاج الالتهابات الخطيرة، ممّا يجعل الالتهابات الّتي تسبّبها صعبة العلاج على نحو خاص.

وقال ألان هيلي، الأستاذ المشارك في الكيمياء في جامعة نيويورك أبوظبي والمؤلّف الرئيسيّ للدراسة البحثية إن هذه الدراسة تسلط الضوء على إمكانيّة البحث في أماكن غير متوقّعة للحصول على مضادّات حيويّة جديدة مشيرا إلى أن هذا المضاد الحيوي واعد على نحو خاص لأنّه نشط ضدّ أنواع من البكتيريا باتت صعبة العلاج بشكل متزايد، بما في ذلك الكليبسيلا الرئويّة المقاومة للأدوية.