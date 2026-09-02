أعراض تنذر بسرطان قاتل

قالت الجمعية الألمانية لجراحة الفم والوجه والفكين، إن سرطان اللسان هو أحد أنواع السرطانات الأقل شيوعاً، موضحة أنه عبارة عن ورم خبيث ينشأ في أغلب الأحيان من خلايا الغشاء المخاطي السطحي للسان.



وأضافت الجمعية أن عوامل الخطورة المؤدية إلى سرطان اللسان تشمل التدخين وإدمان المشروبات الكحولية، إلى جانب الإفراط في تناول اللحوم والأطعمة المقلية، بالإضافة إلى الإصابة بأنواع معينة من فيروس الورم الحليمي البشري (HPV)، فضلاً عن التاريخ العائلي من الإصابة بسرطان الفم أو البلعوم.



وتتمثل أعراض سرطان الفم في تغيرات في الغشاء المخاطي كالبقع البيضاء أو الحمراء الواضحة، والتي لا يمكن إزالتها بكاشط اللسان، قرح صغيرة على اللسان أو حوله (خاصةً على الحواف) لا تلتئم، الاضطرابات الحسية كتنميل طفيف أو ألم حارق في اللسان، الشعور بوجود جسم غريب في الحلق أو الفم، صعوبة في الأكل والكلام كالشعور بألم أو مشاكل عند المضغ والبلع وتحريك اللسان، وألم ينتشر إلى الأذنين أو الرقبة.



وينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، والذي يشمل الجراحة لاستئصال الورم والعلاج الإشعاعي والعلاج الكيماوي.