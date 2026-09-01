انحراف إبهام القدم يهدد صحة المفاصل

قالت جرّاحة الكاحل والقدم الألمانية ميلاني جالا إن انحراف إبهام القدم، الذي يجعل إصبع القدم الكبير ينحرف نحو الخارج ما يؤدي إلى ظهور نتوء عظمي واضح، يعتبر تشوهاً وراثياً في كثير من الأحيان، وهو أحد أكثر تشوهات أصابع القدم شيوعاً.

وأضافت جالا أنه إذا كان أحد الوالدين أو كلاهما مصاباً بانحراف إبهام القدم، تزداد احتمالية إصابة أطفالهم به أيضاً.

وتشمل عوامل الخطورة الأخرى ضعف الأنسجة الضامة وزيادة حركة المفاصل أو تشوهات القدم مثل القدم المتسطحة.

ولمواجهة انحراف إبهام القدم، ينبغي استشارة أخصائي تقويم عظام فور ملاحظة بداية الانحراف، وذلك لوضع خطة مبكرة للتأثير على هذا التطور بشكل إيجابي قدر الإمكان، على سبيل المثال من خلال تمارين خاصة بالقدم.

كما ينبغي ارتداء أحذية مسطحة ومريحة بشكل منتظم؛ حيث ينبغي أن يوفر الحذاء مساحة كافية لمقدمة القدم، ما يُخفف الضغط على أصابع القدم وباطنها.

ومن المفيد أيضاً المشي حافياً بانتظام على أسطح مختلفة مثل الرمل والعشب؛ حيث يعمل ذلك على تقوية عضلات القدم الدقيقة، وبالتالي يُقلل من خطر الإصابة بانحراف إبهام القدم.

وفي الحالات المتقدمة، يتم اللجوء إلى الجراحة لاستعادة استقامة إبهام القدم.