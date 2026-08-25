الرياضة تخفف آلام المفاصل

أورد موقع «أبونيت.دي» أن الكثيرين ممن يعانون من آلام المفاصل يفضلون الراحة، غير أن هذا قد يُلحق الضرر بالمفاصل على المدى الطويل، في حين أن ممارسة الرياضة تساعد في التخفيف من الألم.

وأوضح الموقع، الذي يعد البوابة الرسمية للصيادلة الألمان، أن الحركة تساعد على توزيع السائل الزلالي داخل المفصل، مما يُحسّن وصول العناصر الغذائية إلى الغضروف.

كما تعمل العضلات المحيطة بالمفاصل كممتصات للصدمات، لذا فإن تقويتها يُخفف الضغط على الركبتين أو الوركين أو غيرها من المفاصل. وتشير الدراسات إلى أن تمارين تقوية العضلات، وخاصة عضلات الفخذ، تُخفف آلام المفاصل.

الرياضات الصديقة للمفاصل

وأشار «أبونيت.دي» إلى أن الرياضات وأنواع التمارين ذات التأثير المنخفض تُعتبر صديقة بشكل خاص للمفاصل، وتشمل هذه الأنشطة: السباحة والتمارين الرياضية المائية، ركوب الدراجات الهوائية، المشي والتنزه، التاي تشي، اليوجا.