بدء تجارب سريرية على دواء روسي لسرطان الدماغ

أفادت وكالة تاس الروسية أن معهد البيولوجيا الكيميائية والطب الأساسي التابع لأكاديمية العلوم الروسية سيباشر التجارب السريرية على دواء لعلاج سرطان الدماغ، إذ تجري حالياً مناقشة هذه التجارب مع جراحي الأعصاب، وهو ما يمثل ثورة طبية نوعية في مجال التصدي للمرض الخبيث.



وأعلنت إيلينا كوليغينا، الباحثة الأولى في معهد البيولوجيا الكيميائية والطب الأساسي التابع لفرع سيبيريا لأكاديمية العلوم الروسية، وفقاً لـ «روسيا اليوم» أن المرحلة الأولى من التجارب السريرية لدواء روسي مبتكر يعتمد على فيروس الجدري البقري لعلاج سرطان الدماغ قد تشمل نحو 30 إلى 50 مريضاً.

ويستهدف الدواء علاج الورم الأرومي الدبقي (الجليوبلاستوما)، وهو ورم دماغي خبيث شديد العدوانية ينشأ من الخلايا الدبقية المسؤولة عن دعم وتغذية الخلايا العصبية، ويصنف ضمن الدرجة الرابعة من الأورام الخبيثة بسبب سرعة نموه وصعوبة علاجه.

وخلال مؤتمر «البيولوجيا الهندسية والمستحضرات الدوائية الحيوية»، أوضحت كوليغينا أن المرحلتين الأولى والثانية من التجارب ستشملان ما بين 30 و50 مريضاً، حيث سيحصل المشاركون على جرعة واحدة من الدواء، قبل أن يخضعوا لمتابعة طبية لمدة عام كامل.