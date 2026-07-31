النوم 9 ساعات مؤشر لتراجع صحة الدماغ

خلصت أبحاث طبيعة موسعة، إلى أن النوم المنتظم لأكثر من 9 ساعات ليلاً قد يرتبط بارتفاع مستويات بروتين يُعد من المؤشرات المبكرة للإصابة بمرض الزهايمر.

وحلل الباحثون خلال الدراسة بيانات 2410 أشخاص من المشاركين في دراسة «فرامنغهام» الشهيرة، الذين بلغ متوسط أعمارهم نحو 70 عاماً، وقارنوا بين مدة النوم ومستويات بروتين تاو المُفسفر p-tau181 في الدم، وهو مؤشر حيوي يرتبط بالعمليات المرضية المصاحبة لمرض الزهايمر.

ويؤكد الباحثون أن الدراسة لا تثبت أن النوم لفترات طويلة يؤدي مباشرة إلى الإصابة بمرض ألزهايمر، بل تشير إلى أن الحاجة إلى ساعات نوم أطول قد تكون علامة مبكرة على بدء تغيرات عصبية تنكسية في الدماغ، وذلك حسب «روسيا اليوم».