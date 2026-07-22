مفارقة علمية تجعل الـ«آيس كريم» صحياً

لطالما ساد الاعتقاد الخاطئ أن تناول الـ«آيس كريم» غير صحي وقد يؤدي إلى رفع معدلات السكر في الدم، إلا أن الباحثين اكتشفوا في مفارقة علمية حديثة أثارت دهشتهم، أن الـ«آيس كريم» ليس بذلك الضرر الذي كان يعتقد، إذ يبدو أن له فوائد صحية رغم احتوائه على كميات زائدة من السكر والسعرات الحرارية، والدهون غير الصحية، التي قد تزيد من خطر الإصابة بالسكري وأمراض القلب.

إذ يشير الباحثون إلى أنهم لاحظوا ظاهرة غريبة أطلقوا عليها اسم «مفارقة الآيس كريم»، حيث تبين أن الذين يتناولون بانتظام ما يقرب من نصف كوب من الـ«آيس كريم» يومياً كانوا أقل عرضة للإصابة بأمراض التمثيل الغذائي.

ولم تقف الأمور عند هذا الحد، بل وجدت العديد من الدراسات الرصدية الواسعة، حسب «روسيا اليوم»، صلة بين استهلاك الـ«آيس كريم» بانتظام وانخفاض خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني أو أمراض القلب والأوعية الدموية.

ورغم أن السبب الدقيق لهذه المفارقة لا يزال غير معروف، يعتقد العلماء أن بروتين مصل اللبن الموجود في منتجات الألبان قد يكون له دور في تحسين تنظيم الجلوكوز أو سكر الدم، ما يفسر هذه الفائدة غير المتوقعة.